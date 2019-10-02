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02.10.19 16:38

"Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова. ФОТО

В столице Калмыкии Элисте протесты против назначения мэром города террориста "ДНР" Дмитрия Трапезникова из интернета перешли на улицу.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на выходных прошел народный сход с требованием отставки боевика, собравший около 500 человек, а 1 октября жители города собрались на "молебен о благополучии Элисты".

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"Мы требовали, чтобы до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Нас не услышали", - объяснил ​один из участников митингов Бадма Бюричев.

Сход люди провели без транспарантов и звукоусиливающей аппаратуры, на площади был установлен стенд с лозунгом "Это наш город". Полиция участникам не препятствовала.

Хотят этих крыс у нас пристроить: жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста ДНР Трапезникова 01
Хотят этих крыс у нас пристроить: жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста ДНР Трапезникова 02

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"У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками", - заявил активист съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев.

По его мнению, в "ДНР" сейчас наступает крах, "оттуда все бегут, как крысы, вот они этих крыс и будут теперь пристраивать в России".

Бадмаев добивил, что активисты составили заявление генеральному прокурору, прокурору Калмыкии, главе региона Бату Хасикову и вновь избранному председателю Элистинского городского собрания Николаю Орзаеву. В заявлении они указали, какие федеральные и республиканские законы нарушены при назначении Трапезникова.

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