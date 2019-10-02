24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе. ФОТОрепортаж

Об сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября", - написала она.

Квартиры расположены в новостройке в пригороде Одессы.

"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова.

"Как жена военнослужащего, хорошо понимаю, как важно, чтобы был свой уголок, где тебя ждут", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог договориться, - Денисова об обмене

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

















