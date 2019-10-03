"Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщает Укринформ, в Днепре около 300 человек собрались перед облгосадминистрацией. Они держали флаги "Свободы", "Демсокири" и государственные. Спикер призвал присутствующих создать координационный совет из местных политических сил и общественных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге на акцию "Нет капитуляции", состоявшейся возле стелы с фотографиями погибших на Донбассе криворожан, вышли около 100 горожан.

В Одессе, по сообщению Думской, на аналогичную акцию вышли около 300 человек. После митинга участники отправились к областному управлению СБУ, где оставили обращение с требованием обнародовать подписанный Леонидом Кучмой документ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов подписания со стороны Украины как государственных изменников.





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Вголос сообщает, что акция против формулы Штайнмайера прошла также во Львове.









"Сегодня несколько сотен харьковчан вышли сказать нет капитуляции перед Россией. Никаких выборов на оккупированных территориях не должно быть. Все зависит теперь от парламента и от реакции людей. Именно из-за позиции активной части общества Порошенко не дали сломать Конституцию в угоду Кремлю. Не дадим и сейчас! Все зависит именно от нас!", - написал в Facebook экс-нардеп Роман Семенуха.

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Около трехсот человек, по оценкам полиции, вышли к палатке "Все для победы" на площадь Свободы в Харькове, сообщает Медіапорт. Они держали плакаты "Легалізація окупації?", "Тільки перемога!", "Ні капітуляції!", "Не прокатить!", "Моніка Зелінські, готуйся до Ростова", "Формула Путінмаєра - це брехня", "Почем нынче Україна?". Среди участников акции - представители общественных организаций "Традиция и порядок", "Союз ветеранов АТО", политических партий "Национальный корпус", "Демократическая топор", ВО "Свобода".

Несколько десятков горожан вышли на главную площадь Северодонецка, чтобы выразить свои мысли по поводу "капитуляции" Украины и отвода украинских войск, пишет Восточный вариант.









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В Мариуполе вышли на митинг на площади к Драматическому театру, информируют Новости Донбасса. В ходе акции участники собирали подписи под обращением к президенту Владимира Зеленского, главам МИД, СБУ, народным депутатам и делегатам Трехсторонней контактной группы в Минске. Основные требования - обнародовать тексты договоренностей с Россией и отказ от проведения любых выборов на Донбассе до появления реальных гарантий безопасности.

Против "формулы Штайнмайера" вышли и жители Краматорска, пишет "Общежитие". Отмечается, что митинг собрался спонтанно, благодаря активности людей в социальных сетях.





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