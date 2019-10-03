Киевский военный госпиталь нуждается в мониторе главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, нужна помощь в реанимацию госпиталя, сделайте максимальный репост пожалуйста! Очень нужен монитор главных показателей жизнедеятельности человека. Самый простой стоит 50-60 тыс., есть и намного дороже. Если получится купить два аппарата, на два зала Реанимации, это будет большая помощь для крайне тяжёлых состояний воинов с ранениями и военнослужащих с травмами. Также нужны два монитора для снимков (на один у меня деньги есть), которых вообще нет в реанимации, спец шприцы и системы. На что насобираем, то и купим. Для тех кто не знает, что в сентябре были собраны деньги и куплены 2 аппарата для ран (115 тыс.), два аппарата для реанимации (26 тыс.), хирургические инструменты (6,5 тыс.), лекарства для онко воинам (45 тыс.), все фото и чеки я публиковала и они есть у меня на странице. Каждый кто помогает, участвует в выздоровлении человека! Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109", - призвала волонтер.

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