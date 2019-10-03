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03.10.19 16:40

Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс. ФОТОрепортаж

В четверг, 3 октября, правоохранители задержали в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 01

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США.

Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 02
Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 03
Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 04

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

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