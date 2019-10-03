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03.10.19 21:21

Помощница Помпео прибыла в Киев. ФОТО

В украинскую столицу прибыла помощница госсекретаря США Дениз Натали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

""Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины", - сказано в сообщении.

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, Дениз Натали собирается встретиться в Киеве с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине и общественными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и ситуации на Донбассе.

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