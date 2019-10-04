Налоговая милиция и СБУ провели 15 обысков, изъяв у организаторов и выгодополучателей центра минимизации таможенных платежей почти 580 тыс. долларов США наличными. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена преступная группа в составе более 20 человек, которые организовывали и обеспечивали в течение 2018-2019 гг. ввоз в Украину товаров широкого ассортимента вне таможенного контроля и без уплаты таможенных платежей.

Заказчиками (выгодополучателями) указанных услуг в основном выступали владельцы торговых сетей Одессы и Харькова, а также физические лица-предприниматели, осуществляющие торговлю одеждой, обувью, хозяйственными товарами, строительными материалами, электроникой, телефонами и другим товарами.

По заказу клиентов фигуранты закупали брендовые и ограниченные в доступе товары в Китае и Турции, перемещали их измельченными партиями в Украину, используя схему пиджаков и/или реквизиты подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов). Таможенные платежи при этом не платились.

Показательной в деятельности этой группы была развитая схема логистики. В частности, перемещение и транспортировка товаров осуществлялись легковым и грузовым транспортом, который находился в собственности организаторов и их родственников, а также авиатранспортом (кроме того, фигуранты использовали услуги логистических компаний).

При этом в указанных автомобилях через границу незаконно перевозили не только товары, но и наличные, скрытые в специально оборудованных сейфах и/или в личных вещах участников незаконной деятельности.

В дальнейшем товары, ввезенные на таможенную территорию Украины без уплаты таможенных платежей, распределялись по складским помещениям, арендованным от имени подконтрольных компаний в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове и Хмельницком, откуда их доставляли выгодоприобретателям.

Клиенты рассчитывались с организаторами ЦМТП наличными (преимущественно в иностранной валюте) и в безналичной форме, путем перевода средств на карточки украинских и международных банков. Организаторы ЦМТП получали 0,5-1,5% от суммы перевода денежных средств.

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Кроме того, злоумышленники дополнительно получали выплаты за страхование грузов и/или выплаты в случае порчи товара при пересылке грузов в качестве посылок.

Всего в течение 2018 - 2019 годов на таможенную территорию Украины фигурантами было незаконно ввезено товаров на сумму более 150 млн. гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в арендованных ими складских помещениях, а также в складских и торговых помещениях выгодоприобретателей в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской областях, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте (579 тыс. долларов США и 16,5 тыс. гривен) в эквиваленте 14,4 млн. гривен, а также черновые записи, печати, хозяйственные документы подконтрольных фигурантам компаний и компьютерную технику.

Обыски продолжаются.























