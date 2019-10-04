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04.10.19 13:41

"Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько. ФОТОрепортаж

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Мурдий нецензурно пожаловался на неумение вести дискуссию и "слабый характер" первого заместителя Генерального прокурора Украины Виталия Касько.

Переписка попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст переписки на языке оригинала. Мурдий пишет:

"В зак. читаю нічого.... що ти говорив. Хоча можливо десь між строками читати потрібно"

"Привіт! Щось Каськів заступник генпрокурора слабенький. Його там грузили сьогодні. Характером слабий, відпиздітися не міг!" 

"По с. Гатному нічого не знайшли"

Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - переписка нардепа СН Мурдия о Касько 01
Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - переписка нардепа СН Мурдия о Касько 02
Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - переписка нардепа СН Мурдия о Касько 03

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Вероятно, Мурдий имеет в виду первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, которого он путает с бывшим председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславом Каськивым.

Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - переписка нардепа СН Мурдия о Касько 04

Отметим, что во время сегодняшней пресс-сконференции Генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителей Касько отвечал на вопросы журналистов о реформе прокуратуры, роли статистики в работе прокуроров и ее влиянии на квалификацию и зарплату, об оправдательных приговорах, а также о деле "бриллиантовых прокуроров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касько собирается заняться реформой прокуратуры

Напомним, что нардеп Мурдий Игорь Юрьевич родился 8 августа 1982 года в городе Новоукраинка Кировоградской области. До избрания был директором компании по ремонтно-строительным работам "Тек Центр", проживает в Кропивницком.

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