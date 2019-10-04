Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти ... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны возле самого самолета.
Фактически, трудно понять, почему это произошло, потому что он не должен был садиться во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.
К слову, самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был приземлиться во львовском аэропорту на дозаправку.
Как сообщалось ранее, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли пять человек.