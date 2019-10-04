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04.10.19 13:40

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате падения транспортного самолета Ан-12 в с. Сокольники, пять человек погибли. Как сообщили в 8-ой городской клинической больнице, в медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших. На месте происшествия находится мэр Львова Андрей Садовый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти ... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны возле самого самолета.

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Фактически, трудно понять, почему это произошло, потому что он не должен был садиться во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 01

К слову, самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был приземлиться во львовском аэропорту на дозаправку.

Как сообщалось ранее, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли пять человек.

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 02
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 03
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 04
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 05
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 06
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 07
Фото: Львовский горсовет

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