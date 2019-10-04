У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера СБУ в Киеве разоблачила руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций.

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

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