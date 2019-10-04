По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под "кураторством" так называемого "Главного разведывательного управления ДНР".

Согласно материалам контрразведки СБУ, он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным "Дрозд".

"Основной задачей злоумышленника была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области. Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения АТО, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещения военной техники ВС Украины. Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что во время проведения следственных действий у фигуранта дела правоохранители изъяли боевые гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской АЭС, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

В конце сентября 2019 Васильевский районный суд Запорожской области признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца, также он лишен специального звания капитан полиции.



Фото: пресс-службы СБУ