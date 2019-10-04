Воин 14-й ОМБр Юрий Тышик погиб 3 октября в зоне ООС. ФОТО

Об этом говорится в материале местного издания "Волынская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"3 октября, вечером в зоне ООС снайпер убил украинского защитника, жителя села Мызово Старовыживского района Юрия Тышика", - пишет издание.

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"Настроения ноль ... .галимая война ... .Забили суки моего побратима и друга Юрка", - написал на своей странице его побратим Андрей Демчук.

28-летний Тышик Юрий Ярославович служил в 14-й ОМБр. 3 октября он стоял на блокпосте, где в него попал снайпер наемников РФ.

Староста сельсовета Татьяна Сарапина сказала, что о дата и месте захоронения пока неизвестны.

Тышик Юрий