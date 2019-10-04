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04.10.19 15:34

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей выявлена контрабанда новой брендовой одежды под видом детского секонд хенда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 01

Согласно документам, прицепом грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении. Их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 02

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На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 03

Уже после открытия грузовика стало понятно, что ее содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4 тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 000 единиц товаров больее сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн.

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 04

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На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 05

В отношении руководителя фирмы отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст. 483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Одновременно на Львовщине в пункте пропуска "Рава-Русская" была похожая попытка контрабанды. Туда тоже прибыл грузовик, якобы с "секонд хендом", а на самом деле - с новой одеждой. Детали задержания будут известны после разгрузки товара.

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