Обнаружены тайники с оружием наемников РФ в Донецкой и Луганской областях, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Недалеко от линии разграничения в городе Горское Луганской области правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома двадцать семь реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более семисот патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированную одежду.

По имеющейся у сотрудников СБУ информации, схрон в 2014 году заложил боевик группировки "Призрак", который сейчас находится на территории оккупированного Первомайска в составе незаконного вооруженного формирования.

Другой тайник со смертоносными средствами обнаружен в заброшенном доме в селе Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находились группировки так называемой "народной милиции ДНР". Террористы срятал противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра.

Продолжается досудебное расследование в уголовных производствах по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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