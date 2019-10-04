Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации Нацгвардии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Будущие офицеры отработали порядок установки и снятия вооружения, порядок заряда и разряда оружия, а также непосредственно выполнили боевые стрельбы", - сказано в сообщении пресс-службы.

"120-мм миномет мы рассматривали только на теории, но это не помешало нам успешно отработать практические стрельбы. Признаюсь, что волновался, ведь из миномета стрелял впервые, но собрал волю в кулак и сделал точный выстрел в цель, своим результатом доволен", - поделился впечатлениями младший сержант Дмитрий Осейко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский принял участие в учениях органов МВД. ФОТОрепортаж

Кроме того, курсанты Академии практиковали составление карт огня, схем опорного пункта, использование специальных отметок и тому подобное.

"Таким образом, после окончания учебы военная часть получает военного, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике. В дальнейшем выпускники возвращаются в Академию – пункт постоянной дислокации – и готовятся к сдаче государственных экзаменов", – добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские десантники принимают участие в учениях в Германии. ВИДЕО



















