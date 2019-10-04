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04.10.19 17:21

Пропагандист "идей русского мира" задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества" русской православной церкви и монархизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" в РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов.

"Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира". В частности, значительный общественный резонанс в ноябре 2018 получила освещена в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятие по разоблачению злоумышленника проводилось совместно со следователем полиции.

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Пропагандист идей русского мира задержан на Днепропетровщине, - СБУ 01
Пропагандист идей русского мира задержан на Днепропетровщине, - СБУ 02
Пропагандист идей русского мира задержан на Днепропетровщине, - СБУ 03

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