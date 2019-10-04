Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вот такая формула...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"
Как? уже?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Это одно-два предложения - вот и все...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все
Важное уточнение
Викторина
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО
У каждого свой опыт
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО
...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!
Зі смаком зради
Теория 5 рукопожатий
Случай в ВР
Это "ж-ж-ж" — неспроста! (с)
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