Цензор.НЕТ

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04.10.19 21:41

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября. ФОТОрепортаж

4 октября Рада проголосовала за новый состав ЦИК, прослушала, утвердила программу правительства премьера Алексея Гончарука и разрешила НАБУ прослушивать депутатов.

День работы депутатов от Цензор.НЕТ, 

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 01
Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 02

Начало работы ВР

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 03

Члены ЦИК перед результативным голосованием за их кандидатуры


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 04

Герой парламентского дня 3 октября Илья Кива, замеченный журналистами при старнных манипуляциях в районе гениталий


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 05

Кива с коллегой по фракции "ОПЗЖ" Виктором Черным и внефракционным Александром Ковалевым

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 06

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 07

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 08
Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 09

После общения с Кивой Виктор Черный демонстрирует журналисту Цензор.НЕТ, что руки у него не заняты


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 10

Галина Янченко, Сергей Бабак и Данил Гетманцев из "Слуги народа".


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 11

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко перед призидиумом ВР

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 12

Данил Гетманцев из "Слуги народа"  с Ярославом Железняком и Кирой Рудик из "Голоса"


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 13

Глав комитета по иностранным делам Богдан Яременко и первй вице-впикер Руслан Стефанчук

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 14
Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 15

Депутатские объятия Артема Дубнова и Вадима Струневича из "Слуги народа"


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 16

Александра Ткаченко из "Слуги народа" коллега придержал за шею


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 17

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 18

Михаил Папиев из "ОПЗЖ"


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 19

Вадим Новинский и Виктор Балога

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 20

Жан Беленюк из "Слуги народа"

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 21

Михаил Радуцкий из "Слуги народа" с Игорем суркисом из "ОПЗЖ"

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 22

Михаил Макаренко из "ОПЗЖ" и Михаил Радуцкий из "Слуги народа" 

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 23

Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и Юлия Левочкина из "ОПЗЖ"

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