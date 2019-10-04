Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября. ФОТОрепортаж

День работы депутатов от Цензор.НЕТ,





Начало работы ВР

Члены ЦИК перед результативным голосованием за их кандидатуры





Герой парламентского дня 3 октября Илья Кива, замеченный журналистами при старнных манипуляциях в районе гениталий





Кива с коллегой по фракции "ОПЗЖ" Виктором Черным и внефракционным Александром Ковалевым





После общения с Кивой Виктор Черный демонстрирует журналисту Цензор.НЕТ, что руки у него не заняты





Галина Янченко, Сергей Бабак и Данил Гетманцев из "Слуги народа".





Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко перед призидиумом ВР

Данил Гетманцев из "Слуги народа" с Ярославом Железняком и Кирой Рудик из "Голоса"





Глав комитета по иностранным делам Богдан Яременко и первй вице-впикер Руслан Стефанчук





Депутатские объятия Артема Дубнова и Вадима Струневича из "Слуги народа"





Александра Ткаченко из "Слуги народа" коллега придержал за шею





Первый вице-спикер Руслан Стефанчук

Михаил Папиев из "ОПЗЖ"





Вадим Новинский и Виктор Балога





Жан Беленюк из "Слуги народа"





Михаил Радуцкий из "Слуги народа" с Игорем суркисом из "ОПЗЖ"

Михаил Макаренко из "ОПЗЖ" и Михаил Радуцкий из "Слуги народа"







Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и Юлия Левочкина из "ОПЗЖ"