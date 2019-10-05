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05.10.19 09:03

На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник. ФОТОрепортаж

Неизвестные подожгли элитный автомобиль прямо во дворе частного дома депутата областного совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации областной полиции.

"В Костополе полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля депутата... На место пожара оперативно прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Дом удалось спасти. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля Mercedes-Benz G63 произошло на огороженной территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ривненского областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

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"С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа "фаер", - информируют правоохранители.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.

На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 01
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 02
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 03
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 04
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 05

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