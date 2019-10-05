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05.10.19 10:31

Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Данила Галицкого почтили память воинов бригады, погибших за время российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

"Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

Так, сразу после возвращения из района выполнения боевых задач, на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища г.. Львов военнослужащие 24 ОМБр имени короля Данила зажгли лампадки и возложили цветы к могилам погибших воинов бригады за время российско-украинской войны. В ходе церемонии, бойцы вспомнили всех товарищей, которых потеряли в этой войне.

Наши побратимы всегда рядом с нами, пока мы о них помним.

Герои не умирают!"

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Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 01
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 02
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 03
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 04
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 05
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 06
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 07
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 08
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 09
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 10
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 11
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 12
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 13
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 14
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 15
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 16
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 17
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 18
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 19
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 20

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