Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.10.19 11:03

4 октября в зоне ООС на Донбассе в результате обстрела террористов погиб старший солдат разведроты 1-й отдельной танковой бригады Олег Ременный. ФОТО

В пятницу, 4 октября, в зоне проведения операции Объединенных Сил на востоке Украины от смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ, погиб 33-летний Олег Владимирович Ременный, житель города Шпола Черкасской области, старший солдат, механик-водитель разведывательной роты 1- й отдельной танковой бригады.

Об этом говорится на Фейсбук-странице 1-й ОТБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш побратим и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный ...

Олег из Шполы, что на Черкасщине, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады, и с первых дней вместе с бригадой, защищал границы страны на Донбассе.

Он был искренним, он был настоящим ... Он хотел мира и для этого боролся за Победу ... Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа ... Олег погиб ... Не стало одного из лучших сыновей земли ...

Ему было всего 33 ... И навсегда останется ...
Покойся с миром, брат ... И помогай нам с Небесного войска ...
Мы не простим ... Смерть врагам!
Командование и личный состав 1-й отдельной танковой Северской бригады выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Пребываем в скорби вместе с вами ...", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

4 октября в зоне ООС на Донбассе в результате обстрела террористов погиб старший солдат разведроты 1-й отдельной танковой бригады Олег Ременный 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100