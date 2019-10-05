На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила: злоумышленники организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. В дальнейшем злоумышленники в промышленных масштабах из концентрата изготавливали разнообразную бытовую химию и сбывали изготовленный товар в Украине, Венгрии, Словакии и Румынии. Злоумышленники позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки.





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Цеха по производству фальсифицированной продукции размещались на различных локациях Закарпатской области. Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, сбывали под видом известных торговых марок. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен.

По месту жительства злоумышленников, в местах расположения складских помещений и цехов по производству фальсификата правоохранители провели обыски.

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Во время обысков обнаружено большое количество сырья, готовой продукции и оборудования (производственные линии) для изготовления фальсификата. Кроме того, была изъята компьютерная техника и черновая бухгалтерия. Описание изъятого имущества продолжалось в течение 2 суток. В общем, изъято почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата.

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Уголовное производство, в рамках которого происходило расследование, было начато по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.