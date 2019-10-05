Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", - подчеркнул Глава государства во время встречи в Офисе Президента.
Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе. "Мы всегда гордились этой профессией. Хотим вас поздравить с праздником ", - сказал Президент, обращаясь к педагогам.
Елена Зеленская отметила, что школьное образование в Украине должно постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать вызовам времени.
"Мы - родители, поэтому очень заинтересованы в том, чтобы происходили положительные изменения в школьном образовании. У нас дети учатся в хорошей школе, и очень хотелось бы, чтобы все учителя чувствовали себя такими же счастливыми, как в этой школе ", - сказала она.
Во время встречи учителя также коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.
Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах к сети интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.
В конце встречи Глава государства вручил педагогам подарки.