В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ нацполиции в Запорожской области, сообщение об аварии на улице Чумаченко поступило правоохранителям 5 октября.





Полиция установила, что водитель автомобиля "Hyundai" 2004 года рождения, который взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением на дороге. Он выехал на полосу встречного движения и влетел в легковушку "Daewoo Lanos". В результате аварии пассажир "Hyundai", парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей.

Водитель и еще двое пассажиров, ребята 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Также был госпитализирован водитель автомобиля "Daewoo Lanos" 1983 года.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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