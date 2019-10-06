Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА. ФОТОрепортаж

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.
Проходит установка колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.
Также начался монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста.
Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. Открыть мост планируют до 15 ноября.