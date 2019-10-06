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06.10.19 22:46

Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА. ФОТОрепортаж

В воскресенье продолжился демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

Проходит установка колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.

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Также начался монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста.

Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 01

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Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 02
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 03
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 04
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 05
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 06
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 07

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Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 08
Фото: facebook.com/odalug

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. Открыть мост планируют до 15 ноября.

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