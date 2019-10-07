Украинский фигурист Шмуратко завоевал бронзу на этапе юниорской серии Гран-при в Италии, - федерация. ФОТОрепортаж

На соревнованиях, которые проходят в итальянской Энье, он набрал по итогам двух программ 221.44 баллов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках.

Украинец был третьим в короткой программе, а также в произвольной, где "переписал" свой seasons best, установив его на уровне 146.18 баллов.

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Победителем последнего этапа юниорского Гран-при сезона 2019/2020 стал итальянец Даниэль Грассли - 241.53, на втором месте российский фигурист Петр Гуменник - 232.39.

Сообщается, что 17-летний Иван Шмуратко - чемпион Украины, он тренируется у Марины Амирхановой. В нынешнем сезоне спортсмен выступает с новыми композициями. Короткая - под известный хит Луи Армстронга "Как прекрасен мир", произвольная - под "Cornerstone" (Бенджамин Клементин). Обе программы поставил известный фигурист, ныне тренер Дмитрий Дмитренко.







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