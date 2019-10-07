Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на "зебре". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречко со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.

Удар был такой силы, что тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась только в 100 метрах от тела. Медикам, которые прибыли на автопроисшествии, ничего не оставалось, как констатировать факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, выясняют все подробности ДТП.

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Фото: Еспресо