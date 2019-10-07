Кулеба и посол Молдовы в Украине обсудили вопрос совместного достижения членства в ЕС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Есть мнение, что в "Восточном партнерстве" Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС. Мы можем достигать ее совместно! Поэтому с послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном говорили о том, как нам совместно двигаться к цели", - сообщил вице-премьер.



Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции/Facebook

Встреча представителей стран-участниц инициативы ЕС "Восточного партнерства" пройдет в Баку.