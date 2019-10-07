"ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска. ДОКУМЕНТ

Это обращение в сети Facebook обнародовала волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, жители пгт Золотое-4 вынуждены обратиться к Вам как гаранту Конституции с требованием немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, которые они занимают сегодня. Считаем такие действия капитуляцией. Как показала практика такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит. ВС Украины - гарантия безопасности нашей жизни", - говорится в обращении к Зеленскому.

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"Мирные жители соседней Катериновки тоже хотят чтобы Наши военные НЕ отходили, они не хотят оказаться в "серой", ничейной, опасной зоне. Их там 248 человек!!! И большинство пожилых людей. 14 детей!!! Надо будет - тоже письмо напишут", - отимечается в обращении.



