Акция "Суд над Путиным" прошла под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности. В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания за совершенные преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

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Поддержать участников акции под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем давать показания (в Гаагском трибунале. - Ред.). Будем давать показания правдивые и откровенные. Нам для этого, в отличие от них, не надо лгать. Скажем правду и этого будет достаточно", - заявил Балух.

Здание посольства охраняется нацгвардейцами.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.