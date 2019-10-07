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07.10.19 13:13

Акция "Суд над Путиным" прошла под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства России 7 октября, в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, прошла акция "Суд над Путиным".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности. В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания за совершенные преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

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Поддержать участников акции под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем давать показания (в Гаагском трибунале. - Ред.). Будем давать показания правдивые и откровенные. Нам для этого, в отличие от них, не надо лгать. Скажем правду и этого будет достаточно", - заявил Балух.

Здание посольства охраняется нацгвардейцами.

Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 01
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 02
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 03
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 04
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 05
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 06
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 07
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 08
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 09
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 10
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 11
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 12
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 13
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 14
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 15
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 16
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 17
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 18
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 19
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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