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07.10.19 14:15

Сидел на руках у водителя: в ДТП на Киевщине погиб 7-летний мальчик, - полиция. ФОТОрепортаж

Вчера вечером на автодороге с. Надоросивка, Володарского района автомобиль влетел в бетонную преграду, погиб малолетний ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В  ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии 7-летний ребенок погиб на месте происшествия, а водителя в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию.

Сидел на руках у водителя: в ДТП на Киевщине погиб 7-летний мальчик, - полиция 01

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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Сидел на руках у водителя: в ДТП на Киевщине погиб 7-летний мальчик, - полиция 02
Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

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