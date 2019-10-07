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07.10.19 16:40

Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке некачественного оборудования, которое поставило под угрозу работу объекта критической инфраструктуры и жизни людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

Сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Продолжается досудебное следствие.

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Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 01
Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 02
Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 03
Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 04

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