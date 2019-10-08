Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министра обороны сопровождали начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заместитель руководителя Нацполиции Украины Вадим Троян, председатель Луганской и Донецкой областных администраций, а также представители украинской стороны СЦКК.

Участники рабочей группы осмотрели ход строительства моста вблизи Станицы Луганской, проинспектировали ход работ по демонтажу инженерных сооружений и пообщались с военными и представителями СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого министр обороны Украины в очередной раз подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток. Министр также отметил, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут возлагаться на работников Национальной полиции Украины. Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

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"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации, - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году".

В свою очередь, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск должно произойти зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военнослужащих будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе, - сообщил генерал-лейтенант Руслан Хомчак. - Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию".









Фото: пресс-служба Минобороны