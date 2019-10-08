В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"Утром 8 октября на автодороге "Херсон - Николаев" вблизи с. Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей ТОYОТА и Lexus.



Фото: Аброськин/Facebook

В результате ДТП в автомобиле ТОYОТА погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении г. Николаев. С места происшествия водитель Lexus был госпитализирован", - сказано в сообщении.



Владимир Илличко

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц". Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Сергей Сидоренко

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, всем, кто любил и уважал их. У Владимира Илличко остались жена и 13-летний сын. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед их светлой памятью", - говорится в сообщении полиции.











Фото: Новости N