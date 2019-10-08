Денисова просит Москалькову установить местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова: "Где находятся граждане Украины - неизвестно". ФОТО

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно. Согласно полученной информации от родных и адвокатов, в конце сентября наших граждан вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма. Где находятся граждане Украины - неизвестно. В связи с этим, безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов. Владимира Дудко и Алексея Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность, а в октябре 2016 года, а в апреле 2019 г. приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, 15 октября 2019 г. в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции", - рассказала Денисова.

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. 4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.