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08.10.19 15:15

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы. ФОТОрепортаж

Благодаря помощи неравнодушных граждан, в том числе читателей Цензор.НЕТ, удалось собрать деньги для приобретения в Киевский военный госпиталь двух мониторов главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов и двух негатоскопов.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях я оплатила монитор для реанимации, сегодня оплатила ещё один, сумма - 82 800 грн, также два негатоскопа 14 500 грн, продукты (12 тыс.), на лекарство воину (4 тыс.) и отправили посылку на передовую. Расходов много, война продолжается, помогайте, кто чем может. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии (не на складе), по вопросам пишите в личку, я прошу писать по существу. Карты для помощи поменялись: 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья", - написала она, опубликовав фото покупок, выписок и чеков.

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 01Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 02
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 03
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 04

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 05
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 06
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 07
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 08

Юсупова также сообщила о том, что в Киевский госпиталь скорыми привезли двух ампутантов, без руки и стопы, и в пятницу привезли воина с тяжёлым ранением ноги. Также, по ее словам, в госпитале проходят лечение много других воинов с различными ранениями и травмами, есть несколько человек с онко заболеваниями.

"Близится День защитника Украины. Коридоры госпиталя пустые, найдите пару минут поздравить и проведать наших воинов! Потребности у нас все те же, соки, вода, йогурты, кофе, чай, колбасные и сырные изделия, конфеты и печенье. Из одежды, это куртки, спортивные костюмы, футболки, ещё шампуни и пеленки под раны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах", - добавила волонтер.

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 09

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