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08.10.19 18:51

При получении взятки 99 тысяч от бизнесмена-агрария в Черкасской области задержан начальник территориальной налоговой, - СБУ. ФОТО

Начальника одной из государственных налоговых инспекций территориального органа ГНС ​​Черкасской области, который требовал деньги от предпринимателя агрария, задержала Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков.

Свои "услуги" налоговик оценил в 99 000 гривен. Правоохранители задержали злоумышленника возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона".

При получении взятки 99 тысяч от бизнесмена-агрария в Черкасской области задержан начальник территориальной налоговой, - СБУ 01
При получении взятки 99 тысяч от бизнесмена-агрария в Черкасской области задержан начальник территориальной налоговой, - СБУ 02

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