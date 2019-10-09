Призыв-2019: первые 80 юношей отправились в армию. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности из Львовской области в учебных подразделений Вооруженных Сил Украины направлены первые 80 юношей. Из них 50 призывников поехали в Житомир в учебный центр десантно-штурмовой войск.

"Задача Львовской области призвать и направить в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования 690 человек. Призыв начался с не очень приятной ситуации. Учитывая, что с 1 октября, дня официального старта кампании, ежедневно на медкомиссию вызвали около 50 призывников, мы имеем более 1200 уклонистов от военной службы. Вместе с тем убежден, что план будет выполнен, ведь потенциал и ресурс достаточен", - отметил военный комиссар Львовщины полковник Александр Тищенко.

Он отметил, что ни одного из срочников не будут направлять в район проведения операции Объединенных сил, за теми, кто работал, будет сохраняться место работы, им выплатят единовременное пособие размером 3000 грн, и, конечно, призывники будут на полном государственном обеспечении.

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У так называемых покупателей нет замечаний по качеству отбора призывников.

"Я доволен своей командой. Ребята здоровы и мотивированы. Едем в учебную часть в Николаев. После трехмесячных курсов призывники будут распределены в корабельный состав, части морской пехоты и береговой артиллерии", - рассказал представитель ВМС младший лейтенант Сергей Голубцов.

В ведомстве также отметили, что пошел в армию и Андрей Кутинский. Ему было семь, когда мать забрала сына в Италию, куда поехала на заработки. С тех пор прошло тринадцать лет. Все это время он приезжал к бабушке и дедушке только раз в год на месяц летом. А в этом году осенью вернулся из Италии, чтобы отслужить в украинском войске. И, как и планировал, будет служить в десантно-штурмовой войсках.

Также в армию отправили более 100 юношей из Одесской области. Как сообщил военный комиссар Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Евгений Борисов, призывников отобрали практически со всех уголков области. Все юноши прошли детальный медицинский осмотр. Впереди - обучение в учебных центрах и курс молодого бойца.

Всего в ходе нынешней осенней кампании в ряды ВС Украины и других военных формирований планируют призвать более 800 жителей Одесской области.

Несколько десятков призывников отправлены в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины по Харьковской области.

Будущих защитников поздравили военный комиссар полковник Юрий Калгушкин, представители власти, общественных организаций, ветераны АТО / ООС.

Облвоенком поблагодарил родителей за воспитание сыновей-воинов. Военный капеллан отец Сергий благословил юношей на ратную службу. В ходе призыва "Осень-2019" Харьковщина направит в войска 1300 мужчин.

Также 36 новобранцев с Буковины отправились в учебные центры Вооруженных Сил в Житомирской и Львовской областях.

Военный комиссар Черновицкого ОИК полковник Виталий Чурай заверил родных, что ребятам обеспечены надлежащие условия прохождения службы.

"Уверен, что через полтора года радостные родители встретят окрепших, закаленных, еще больше любящих сыновей", - подчеркнул офицер.



Фото: пресс-служба Минобороны