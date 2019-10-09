Зеленский в Нью-Йорке встречался с Сэмом Кислиным, который причастен к отмыванию денег регионалами, - The Insider. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "The Insider" при участии "Схем".

25 сентября, в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в районе гостиницы "Паркер" прошли две встречи: одна - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане "Русская чайная". В первой, официальной, принимал участие сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Судя по фотографиям и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй.

"На одном из фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы "Паркер" вместе с участниками встречи, два источника подтвердили, что человек в красном жилете (его лицо на фото не попало) - именно Сэм Кислин", - говорится в расследовании.

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Первая из двух встреч была относительно публичной. Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. У участников попросили не делать фотографий. "Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США, - поясняет источник The Insider - Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку".

В своем интервью НТВ Кислин признал, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

У Кислина есть и свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил The Insider источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича.

В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил - эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича.

"Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался", - отмечается в издании.

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В августе он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией. При этом в Киеве, в кадре за спиной у "борца" можно разглядеть Дмитрия Крючкова (в белой рубашке) - фигуранта уголовного дела о присвоении Запорожьеобленерго и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.