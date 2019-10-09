Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве. ФОТО

Об этом говорится в сообщении столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.



"Вчера в полицию обратился сотрудник парка имени Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской. Правоохранители опросили заявителя, отработали прилегающую территорию", - сказано в сообщении.



Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

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"Киев Оперативный" опубликовал фото оскверненного мемориала и сообщил, что краску с него удалось оперативно смыть.