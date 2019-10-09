Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
09.10.19 13:44

Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве. ФОТО

Сегодня ночью неизвестные облили желтой краской памятную доску воинам АТО в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в полицию обратился сотрудник парка имени Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской. Правоохранители опросили заявителя, отработали прилегающую территорию", - сказано в сообщении.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также: Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине. ФОТО

"Киев Оперативный" опубликовал фото оскверненного мемориала и сообщил, что краску с него удалось оперативно смыть.

Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100