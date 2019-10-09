Контрразведка СБУ предотвратила вербовку гражданина одной из стран Ближнего Востока со стороны "спецслужб ЛНР". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что выпускник Луганского университета периодически посещал временно оккупированную территорию в частных делах. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через КПВВ "Станица Луганская" иностранца задержали представители "спецслужбы" боевиков. В наручниках и с мешком на голове люди в масках увезли его в подвальное помещение, обустроенного под тюремные казематы.

Трое суток иностранца удерживали в тюрьме, не выдвигая конкретных обвинений. Впоследствии под давлением угроз физической расправы боевики заставили иностранного гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителях стран Ближнего Востока, которые находятся или посещают ОРДЛО или имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР". ВИДЕО

По возвращении иностранца из так называемой "ЛНР" сотрудники украинской контрразведки разоблачили факт его вербовки "спецслужбой" боевиков. Мужчина предоставил правоохранителям подробные показания об обстоятельствах своего пребывания в застенках "МГБ" и вербовки террористами.

С начала 2019 контрразведчики СБУ обнаружили на Луганщине уже нескольких выходцев с Ближнего Востока, завербованных так называемым "МГБ ЛНР", для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках. Служба безопасности Украины отмечает, что выполнение иностранными гражданами задач "спецслужб" пророссийских террористов может привести к уголовной ответственности по ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Освобождается от ответственности лицо, которое прекратило незаконную деятельность и добровольно сообщило органы государственной власти о содеянном, если вследствие этого и принятых мер было предотвращено причинение вреда интересам Украины".

Также смотрите: ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ