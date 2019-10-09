Деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн в месяц блокировали на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организовал наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Ривного. В состав криминальной группировки входили также супруги с Волыни, которые непосредственно осуществляли контрабандные поставки в Украину псевдоэфедриносодержащих таблеток "Cirrus". Перерабатывали прекурсор в нарколаборатории, обустроенной в частном домовладении еще одного участника группы в Ривненской области. Готовый "товар" дельцы сбывали розничными партиями среди местных наркозависимых. По предварительным оценкам, такой "бизнес" ежемесячно приносил более миллиона гривен нелегального дохода.

В начале октября правоохранители задержали супругов контрабандистов на таможенном посту "Устилуг" Волынской таможни во время очередной попытки ввоза более тысячи ста псевдоэфедриносодержащих таблеток. Одновременно в Ривненском районе был задержан организатор сделки и еще один из сообщников.

Во время обысков по месту жительства и в подсобных помещениях фигурантов дела, а также в нарколаборатории правоохранители обнаружили большое количество прекурсоров, расфасованные и подготовленные к сбыту наркотики.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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