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09.10.19 16:51

В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве совместно с работниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины про процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины изъяли из незаконного оборота партию техники неизвестного происхождения и более 1 млн грн наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК Украины была установлена группа лиц, осуществлявших продажу техники неизвестного происхождения под видом известных торговых марок иностранных производителей через интернет-магазин. При этом у фигурантов отсутствовали документы, подтверждающие импорт указанных ТМЦ, а официальные дистрибьюторы и импортеры продукции этих торговых марок не предоставляли фигурантам разрешений на импорт указанных товаров в Украину.

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В продаже даже были новейшие модели смартфонов одной из известных торговых марок, которые совсем недавно были презентованы за рубежом и пока еще вообще официально не ввозились на Украину.

По результатам 15 санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях интернет-магазина, а также по месту жительства фигурантов и в их автомобилях на территории Киева, Киевской и Черниговской областей, из незаконного оборота изъята партия техники неизвестного происхождения под видом известных торговых марок стоимостью более 24,4 млн. грн. и более 1 млн. грн. наличными.

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятую продукцию.

В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 01
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 02
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 03
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 04
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 05
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 06
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 07
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 08
В интернет-магазине, через который реализовывали технику неизвестного происхождения под видом известных торговых марок, изъяли ТМЦ стоимостью более 24,4 млн грн и крупную сумму наличных 09

Следствие в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам.

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