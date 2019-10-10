Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на сайте Николаевского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мемориальная доска появилась на здании Николаевского высшего училища физической культуры, где с 2005 г. по 2009 гг. учился Герой. Николай Гуцаленко учился на отделении гребле и каноэ, он неоднократно становился победителем чемпионатов Украины, был призером международных соревнований. После окончания училища поступил в Николаевский национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова. Получив высшее образование, Николай Гуцаленко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Он был кадровым военнослужащим, и в составе 79-й десантно-штурмовой бригады участвовал в ожесточенных боях, которые велись на востоке нашей страны. В частности, защищал Донецкий аэропорт", - говорится, в частности, в сообщении.

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Николай Витальевич Гуцаленко родился 19.12.1991 года в городе Первомайск Николаевской области.

С детства увлекался греблей, тренировался в Первомайской ДЮСШ у тренера Александра Федорченко.

В 2005 году поступил в Николаевское высшее училище физической культуры (тренер - Александр Шевченко), а после его окончания - в Национальный университет кораблестроения, который так и не закончил. В течение восьми лет входил в состав сборной Николаевской области. В составе байдарки-двойки вместе с Андреем Сачковским выполнил норматив мастера спорта. На чемпионате Украины 2014 года на байдарке-двойке в паре с Вадимом Деревинским занял третье место по марафону.

В 2014 году оставил учебу в университете и поступил в войска. Прошел службу на военной карьере от солдата до командира взвода, младшего лейтенанта. Участвовал в обороне Донецкого аэропорта, боях под Марьинкой, на Саур-могиле.

Похоронен в Николаеве. У него остались родители, жена и маленький сын.

"За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (25.12.2015).

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (10.04.2017, посмертно).





























