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10.10.19 20:13

Мемориальные доски погибшим украинским воинам Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову открыты в Николаеве. ФОТО

10 октября, в Николаеве состоялось торжественное открытие двух мемориальных досок погибшим на Востоке бойцам Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета. 

На здании школы №52 открыто доску Игорю Константиновичу Шавриеву, 1981 года, уроженцу города Теребовля Тернопольской области, старшему солдату, гранатометчику 56-й отдельной мотопехотной бригады, который 18 апреля 2016 вблизи села Широкино Волновахского района Донецкой области подорвался на фугасе и от полученных ранений скончался в областной клинической больнице Мечникова 23 апреля того же года. Похоронен в Николаеве.

Мемориальные доски погибшим украинским воинам Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову открыты в Николаеве 01

Мемориальные доски погибшим украинским воинам Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову открыты в Николаеве 02

На здании школы №39 открыто доску Артему Владимировичу Джубатканову, 1989 года рождения, уроженцу Николаева, лейтенанту, командиру взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 31 июля 2014 при попытке батальона 25-й воздушно-десантной бригады взять штурмом город Шахтерск. Сначала был похоронен наемниками РФ в Шахтерске, но 9 октября того же года был эксгумирован поисковиками миссии "Эвакуация 200", привезен в Днепр, и похоронен на Краснопольском кладбище, как временно неустановленный защитник Украины. Был опознан после экспертизы ДНК, перевезен в Николаев и окончательно похоронен на кладбище Мешково-Погорелово.

Мемориальные доски погибшим украинским воинам Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову открыты в Николаеве 03

Мемориальные доски погибшим украинским воинам Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову открыты в Николаеве 04

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