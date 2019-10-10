Мемориальные доски погибшим украинским воинам Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову открыты в Николаеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

На здании школы №52 открыто доску Игорю Константиновичу Шавриеву, 1981 года, уроженцу города Теребовля Тернопольской области, старшему солдату, гранатометчику 56-й отдельной мотопехотной бригады, который 18 апреля 2016 вблизи села Широкино Волновахского района Донецкой области подорвался на фугасе и от полученных ранений скончался в областной клинической больнице Мечникова 23 апреля того же года. Похоронен в Николаеве.

На здании школы №39 открыто доску Артему Владимировичу Джубатканову, 1989 года рождения, уроженцу Николаева, лейтенанту, командиру взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 31 июля 2014 при попытке батальона 25-й воздушно-десантной бригады взять штурмом город Шахтерск. Сначала был похоронен наемниками РФ в Шахтерске, но 9 октября того же года был эксгумирован поисковиками миссии "Эвакуация 200", привезен в Днепр, и похоронен на Краснопольском кладбище, как временно неустановленный защитник Украины. Был опознан после экспертизы ДНК, перевезен в Николаев и окончательно похоронен на кладбище Мешково-Погорелово.