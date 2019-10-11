Чиновник Госмиграции на Закарпатье собирал c иностранцев по $400 за выдачу вида на жительство. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что за 400 долларов чиновник предлагал иностранцам "ускорить процедуру" получения документов с 2 месяцев, предусмотренных законом, до 2 недель. Сотрудники СБУ задержали взяточника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины рядом с рабочим местом после получения аванса от очередного клиента.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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