Морпех 36-й ОБрМП Вячеслав Кубрак умер в больнице от ранений, полученных 8 октября в зоне ООС. ФОТО

Об этом говорится на официальной странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не стало воина... нашего побратима...

В результате полученного минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в ходе операции Объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно-саперного взвода.

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Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее...

покойся с Богом брат-морпех...

Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего.

Помним, скорбим, отомстим", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощаний будет сообщено дополнительно



