Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Выступая перед военнослужащими и ветеранами АТО / ООС в Одессе, глава государства подчеркнул, что праздник Дня защитника Украины объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов и журналистов, работающих в зоне боевых действий.





Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил каждого за высокий профессионализм, за мужественное и героическое выполнение задач, направленных на защиту Украины.

Президент и присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память погибших защитников.

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После этого глава государства вручил государственные награды за личное мужество и самоотверженность во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.







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"Каждый раз это для меня очень важный момент: когда происходит награждение, ко мне подходят разные люди, герои. Но всех объединяет то, что они говорят: "Служу народу Украины!". И мы благодарны вам за это", - отметил Зеленский.







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