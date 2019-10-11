Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Выступая перед военнослужащими и ветеранами АТО / ООС в Одессе, глава государства подчеркнул, что праздник Дня защитника Украины объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов и журналистов, работающих в зоне боевых действий.
Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил каждого за высокий профессионализм, за мужественное и героическое выполнение задач, направленных на защиту Украины.
Президент и присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память погибших защитников.
После этого глава государства вручил государственные награды за личное мужество и самоотверженность во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.
"Каждый раз это для меня очень важный момент: когда происходит награждение, ко мне подходят разные люди, герои. Но всех объединяет то, что они говорят: "Служу народу Украины!". И мы благодарны вам за это", - отметил Зеленский.