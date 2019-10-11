Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. По данным местных жителей, с работниками мечети работают индивидуально", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле здания мечети сейчас находятся 2 Газели, бронеавтомобиль "Тигр" и "Патриоты".

Прихожане мечети сообщают, что силовики покидают территорию мечети. По словам силовиков, визит был связан с "проверкой электрических счетчиков и документов мечети".

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